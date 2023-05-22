Erdoğan'ın, piknikteki kamera arkası görüntüleri yayımlandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

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