Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Batı Trakya'dan 4 Türk aday Yunan parlamentosuna girmeye hak kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 07:39, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 07:40
Yazdır
Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, oyların yüzde 97,53'ünün sayıldığı seçimlerde, Rodop ilinde Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) Özgür Ferhat, PASOK Partisinden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, İskeçe ilinde ise SYRİZA'dan Hüseyin Zeybek ve PASOK Partisinden Burhan Baran milletvekili seçildi.

Gümülcine'de asıl mesleği diş hekimliği olan Ferhat yaklaşık 12 bin 146 rekor bir oyla ilk defa Yunan parlamentosuna girdi.

Zeybek, Baran ve Ahmet ise önceki seçimlerde de milletvekili olarak Yunan meclisine girmişlerdi.

Ferhat, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, bölge halkı için sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını ifade etti.

Rodop ilinde kazandıkları zaferin sadece sembolik bir anlam taşımadığını söyleyen Ferhat, "Halkımızın hür iradesinin yansıdığı bu seçimlerde azınlığımızın da bize verdiği destekle birinciliği almış durumdayız. Partime ve şahsıma gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim ve özellikle azınlığımızı en iyi şekilde temsil edeceğimiz konusunda kendimizden eminiz" dedi.

Baran da seçim sonuçlarının kendisi için sürpriz olmadığını söyleyerek, kampanya dönemini çok iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Baran, İskeçe ilinde yeniden 2 Türk milletvekili seçildiğine işaret ederek, "İskeçe'miz için çok iyi oldu. Yine iki milletvekili çıkarmayı başardık. Bu bizim gururumuz" dedi.

Zeybek ise, SYRİZA'nın ülke genelinde arzu edilen bir sonuç alamadığını vurgulayarak, "Fakat kendi ilimizde beklediğimiz gibi azınlığımız tekrar bize güvendi. Azınlığımız için hayırlı olsun. Bugüne kadar yaptığımız gibi azınlığımızın savunuculuğunu mecliste yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58'inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine'nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber