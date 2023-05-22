AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak

27'nci ve 28'inci dönem milletvekilleri, genel merkez yönetimi, belediye başkanları, il teşkilatları ve kabine üyelerinin tam kadro sahada yer aldığı çalışmalarda hedef 2018 yılında alınan yüzde 52,59 oy oranının üstüne çıkmak. 28 Mayıs için çizilen rotada oylarda düşüş yaşanan bölgelere ağırlık veriliyor. Parti kurmayları sorumlu oldukları bölgelerde sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları ile bir araya gelerek vatandaşın derdini dinliyor, projelerini anlatıyor ve pazar günü yapılacak seçimin Türkiye Yüzyılı açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

YENİ MODEL ANLATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayalım' talimatıyla hareket eden teşkilat, ekonomide yaşanan sancılı sürecin, seçim sonrası nasıl aşılacağını vatandaşa anlatıyor.

EMRAH ÖZCAN