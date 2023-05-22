20 TL'yi gören dolar günü 19,83 TL'den tamamladı
20.0743 seviyesini gören dolar, günü 19,83 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 17:41, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,7900
|19,7910
|19,8310
|19,8320
|Avro
|21,3420
|21,3430
|21,4380
|21,4390
|Sterlin
|25,3310
|25,4580
|25,4450
|25,5720
|İsviçre Frangı
|22,5560
|22,6690
|22,8090
|22,8130
|ANKARA
|ABD Doları
|19,7600
|19,8400
|19,8010
|19,8810
|Avro
|21,3020
|21,3820
|21,3980
|21,4780
|Sterlin
|25,2710
|25,4810
|25,3850
|25,5950