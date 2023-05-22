Piyasalarda bir tek onların yüzü güldü

Borsa ve dolar mutlu etmedi

Geçen yıl yüzde 200'e yakın yükselen Borsa İstanbul, yıla 5 bin 509 puan seviyesinden baş-lamıştı. 14 Mayıs'ta yapılan se-çimlerin sonuçlarına yönelik be-lirsizlik borsada büyük dalgalan-malara neden oldu. Tam 4 kez 5 bin 200-300 seviyesinin üzeri-ni test eden borsa hiç birinde bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve geçen haftayı 4 bin 501 puan seviyesinden tamamladı. Yani 5 ayda BIST 100 Endeksi yüzde 18.29 düştü. Hisse bazlı bakıldı-ğında kayıplar çok daha büyük. Hisse yatırımcısı bırakın enflas-yon karşısında korunmayı bir de enflasyon oranı kadar portföyün-de erimeye maruz kaldı. Peki ya döviz yatırımcısı? Son günlerde kurlarda yukarı yönlü hareketler olsa da hala enflasyondaki artışın çok gerisinde. Yıla 18.70 TL se-viyelerinden başlayan dolar ku-ru 20 TL sınırından işlem görü-yor. Başka bir ifadeyle dolar yatı-rımcısının 5 aylık kazancı sadece yüzde 7 ile sınırlı kaldı.

Mevduat yatırımcısı da bu sü-reçte mutlu olmadı. Her ne kadar son günlerde vadeli mevduatta faizler yüzde 40'lara gelse bile yı-lın geride bıraktığımız kısmında ortalama yüzde 20 seviyelerinde bir seyir izledi. Bunun 5 aylık ge-tirisi ise yüzde 10'u bile bulmu-yor. Yüzde 17'lik 5 aylık enflasyon göz önünde bulundurulduğunda Kur Korumalı hesaplar da dahil mevduat yatırımcısı enflasyonun altında bir getiriye sahip oldu. Al-tın yatırımcısı bu yıl yüzü gülen yatırımcı grubundan. Ons altın-da yaşanan artışın etkisiyle gram altın yılbaşından bu yana yüzde 25 getiri sağladı. Altın fiyatları-nın artışında ithalata getirilen sı-nırlamaların etkisiyle Türkiye ile Londra arasındaki makasın yu-karı yönlü açılması da etkili oldu.

Seçim öncesi kritik hafta

Piyasalar cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur öncesi son haftaya giriyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izlenecektir. Bu hafta özellikle hisse senedi yatırımcılarının dikkatli olmasında yarar var. Yeni pozisyon açmak için seçim sonuçları beklenebilir. Haftalık bazda sert satışlara rağmen endeks 4 bin 431-4 bin 491 puan üzerinde kaldı. Ancak endeksi bu noktadan uzaklaştıracak alımlar da bir türlü gelmiyor. Bu nedenle söz konusu bölgenin altına inilmesi halinde satışlar hızlanabilir. Böyle bir senaryoda 3 bin 719 - 3 bin 868 puan seviyelerinin görülme ihtimali var.

Yüzde 379'a varan kazançlar

Yatırım fonlarının getirilerine bakıldığında özellikle serbest ve yabancı hisse senedi fonlarında enflasyonun üzerinde getirilerin oluştuğu görülüyor. Borsadaki dalgalanmaları kazanca çevirmeyi başarabilen serbest fonlarda yüzde 379'a varan kazançlar sağlandı. Tüm yatırım fonları arasında enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fon sayısı 50 civarı. Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi ise yüzde 379 ile Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest fon sağladı. İkinci ve üçüncü sırada yine Hedef Portföy'ün serbest fonlarının olduğu görülüyor. Yabancı hisse senedi fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 30.54 ile Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu elde etti. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Fonu da yatırımcılarına yüzde 28. 96 kazandırdı.

Geçen hafta borsa ve altın kaybettirdi

Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa ve altın yatırımcısına kaybettirirken dolar kazandırdı. Borsa İstanbul>da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4.501,73 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.405,99 puanı, en yüksek 4.700,01 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,66 azalışla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 kayıpla 8.348 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 19,7910 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 0,07 yükselişle 21,3430 lira oldu.

Ufuk Korcan