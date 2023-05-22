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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 11 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 08:57, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 09:01
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Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı - Haritalı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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