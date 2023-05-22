Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Düğün sezonu açıldı, kuyumcular uyardı: Sesine dikkat edin
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Bütçe açığı en az 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete '28 Mayıs' mesajı
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
Babacan'ın teklifine Numan Kurtulmuş'tan cevap
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'Sandıklarda partilerin temsilcileri olabilir ancak Oy ve Ötesi bulunamaz'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
'14 Mayıs'ta FETÖ, PKK hayal kırıklığına uğradı'
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Optimar, Erdoğan'ın 2. turda alacağı oyu açıkladı
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
Erdoğan: Hesap uzmanıyım diyor, yüzde 1'e 40 vekil hediye etti
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını 8.370 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 10:27, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 10:27
Yazdır
Altının gram fiyatı 1.260 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.260 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 1.260 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel 1.260 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,04 artışla 1.978 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.975 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali verdiğini ifade eden analistler, Powell'ın bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu ve faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini söylediğini kaydetti.

Analistler, Powell'ın Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendirdiğini, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardığını bildirdi.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber