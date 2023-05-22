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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçmene '28 Mayıs' mesajı

"Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez"- "Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi?"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 10:34, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 10:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçmene '28 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak seçmene yönelik paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum. Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?

Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruların ardından şunları kaydetti:

"Dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı 'çarkçıya' çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez. Milletimiz, 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."

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