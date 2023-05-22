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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,79 değer kaybederek günü 4.466,19 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 18:24, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 18:51
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,35, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,33 ile madencilik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları ile Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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