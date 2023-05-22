29 Mayıs'ta okullar tatil olacak, Öğretmenler idari izinli sayılacak

Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
En düşük memur maaşı kademeli artış sağlayacak
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı?
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Hatay'da açılan Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Canikli'den 'sermaye kontrolü' iddialarına ilişkin açıklama
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 seçmen oy kullandı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
Dolar 20 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
AK Parti tam kadro sahada: Hedef 2018'in üzerine çıkmak
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
Bakan Dönmez'den müjde: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Suriyelilerin tamamını yüzde yüz göndereceğiz' dersek bu doğru olmaz'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
'Bugün Defne'de hastane açıldı, biz Defne'de yüzde 8 oy aldık'
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Erdoğan: Bunların ümüğünü sıkacağız
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.. Yayın yasağı getirildi
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan imam hakkında soruşturma başlatıldı
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Çin'de oy verme işlemi sona erdi
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Soylu: Polislikte şark görevi bire düşecek
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Türkiye onu süt banyosuyla tanımıştı, 70 kişiye dava açtı
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'Orta vadede, enflasyonla mücadele en temel önceliklerimizden biri'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
'KKM uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ediyor'
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
TBMM'nin ilk mesaisi yemin töreni
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Yurt dışı oylarında son durum: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Erdoğan: Seçimde gençlerimizden en büyük desteği biz aldık
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Asgari ücret ne kadar olacak?...Ciddi bir artış bekleniyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

29 Mayıs'ta okullar tatil olacak, Öğretmenler idari izinli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca öğrencinin merakla beklediği, okulların kapanacağı tarihi açıkladı. Bakan Özer, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 11:00, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Özer, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Özer'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık

Deprem bölgesinde telafi eğitimi

1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız.

Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek.

Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor. 82 bin 560 öğrenci geri dönüş yaptı.

OECD'nin Türkiye Eğitim Raporu

Türkiye'de okullaşma oranlarıyla ilgili problemler vardı. Okullaşma oranı yüzde 50'nin altındaydı. Son 20 yılda bunların iyileştirilmesi için hamleler yapıldı.

20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99,9'a ulaştı. Yüzde 44 olan lisede okullaşma oranı yüzde 99,12'ye yükseldi.

Raporda "Türkiye kaliteli şekilde büyüme sağladı" diyor.

Türkiye, öğretmen sayısını artırarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azaltmış. Raporda bu şekilde geçiyor. Lisedeki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD'den bile iyi.

Kız çocuklarının okullaşma oranı

Kız çocuklarımızın okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 39'du, bu dönüşümden sonra yüzde 99'a çıktı. Kız çocuklarının okullaşma oranı, erkeklerin üzerine geçmeye başladı.

'Yurt dışına beyin göçü' iddiası

Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tamamen yalan. OECD raporları ortada, isteyen herkese verilerimizi veririz. Türkiye okullaşma oranlarını yüzde 99'un üzerine çıkarmışken bu iddialar bana hakikatle, sahadan kopukluk olarak geliyor. Kılıçdaroğlu verileri çarpıtıyor, bu emeğe saygısızlıktır.

Mesleki eğitime yönelik adımlar

İlk kez yüzde 1'lik başarı dilimlerinden öğrenci alan okullarımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer taraftan meslek liseleri döner sermaye kapsamında üretim yapmaya başladı. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

Meslek eğitim Merkezleri'nde haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün iş yerinde oluyor. Mezunların istihdam oranı da yüzde 88.

Yeni öğretmen ataması olur mu?

Mülakatların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Mülakat kaldırıldığı zaman öğretmen atmasında tek kriter KPSS olacak. İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illa ki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması.

29 Mayıs'ta okullar tatil olur mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber