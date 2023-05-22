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'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'

"2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi de başardık"- "Kimsenin şüphesi olmasın, özellikle depremden bir miktar olumsuz etkilenecek bütçe ve borçlanma başta olmak üzere kamu maliyesi göstergelerini yine kısa bir süre içerisinde eski seviyelerine getireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 11:25, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 11:31
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'Türkiye ekonomisi büyüme performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin büyüme performansıyla birçok ülkeye fark attığını, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birinin elde edildiğini bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet, onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır. " ifadesini kullanan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ekonominin zor duruma düşeceği düşüncesinin yayılmaya çalışıldığına dikkati çekti. Nebati, "Bu kötü niyetli oy avcılarını, bu felaket tellallarını, kişisel menfaatleri peşindeki bu ithal reçete meraklılarını gerçeklerin sert tokadıyla kendine getirmek artık şart olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde dünya küçülürken Türkiye'nin büyüdüğünün altını çizen Nebati, "Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4'lük güçlü büyümesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla emtia fiyatlarının tüm dünyada fırladığı 2022 yılında yüzde 5,6'lık büyüme kaydetmeyi başarmış, bu performansıyla birçok ülkeye fark atmıştır. Bugün birçok ekonomi işten çıkarmalarla yüzleşirken, ülkemizde istihdam rakamları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Uyguladığımız politikalar sayesinde, 2023 mart ayında yıllık 1,5 milyon kişilik istihdam artışıyla toplam istihdamımız 31,5 milyon kişiye yükselmiştir." ifadesini kullandı.

- "Deprem Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı... "

Nebati, sanayi üretiminin, 11 ilde yıkımlara sebep olarak milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen asrın felaketine rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydetmeyi başardığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece bu artış dahi, ekonomimizin ne denli sağlam bir temel üzerinde yükseldiğinin açık bir göstergesidir. Eğer aynı ölçekteki bu deprem felaketleri, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşanmış olsaydı, bu başarıyı kaydetmeleri mümkün olabilir miydi? Öte yandan, 2022 yılında son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini elde etmeyi de başardık. Kimsenin şüphesi olmasın, özellikle depremden bir miktar olumsuz etkilenecek bütçe ve borçlanma başta olmak üzere kamu maliyesi göstergelerini yine kısa bir süre içerisinde eski seviyelerine getireceğiz. Bizler, depremzede vatandaşlarımıza asla hakaret etmiyor, gece gündüz durmaksızın afetzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyor, bunu milli birlik ve dayanışma ruhuyla, sivil toplum kuruluşlarımızın gayretli destekleriyle, milletimizle yan yana ve beraberce gerçekleştiriyoruz.

Şimdi, bu kötü niyetli kişiler, bilgisayar başında karamsar hava oluşturmaktan başka bir iş yapmayan bu şahıslar tüm ortak kazanımlarımızı sürekli yok saysalar da aziz milletimiz kimin kendisi için durmadan ve yorulmadan çalıştığını, kimin gece-gündüz ülkesi için ter döktüğünü zaten çok ama çok iyi biliyor. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin bir küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini, gizli ve açık, içeriden ve dışarıdan, sinsi ve kirli hiçbir saldırıya asla geçit vermeden yol aldığını zaten çok ama çok iyi biliyor. Bugün, son teknolojiyle donatılmış dev şehir hastanelerini, İHA'ları, SİHA'ları, savaş uçaklarını, TOGG'ları, uyduları, Karadeniz doğal gazını, TCG Anadolu'yu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve daha nice asırlık eserleri ülkemize kazandıran güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımız olmuştur. Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs'ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'den yana tavrını net bir şekilde koyacak, Türkiye Yüzyılı'na damgasını mutlak surette vuracaktır."

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