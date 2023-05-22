Seçim tahmini tutan anket şirketi 2. tur anketini açıkladı
14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı anketlerde ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yaptığı anketi kamuoyuna duyurdu. İşte anket sonuçları...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu en yakın bilen şirketlerden biri olan AREDA Survey'in ikinci tur anketi açıklandı.
AREDA Survey'in yayımladığı anket sonuçlarına göre,
Recep Tayyip Erdoğan: %52,4
Kemal Kılıçdaroğlu: %47,6
Fark: 4,8 puan
Birinci turdaki fark: 4,6 puan
AREDA bu çalışmayı, 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' üzerinden 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 10.491 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiğini duyurdu.
AREDA Survey, 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinden hemen önce yayınladığı ankette şu sonuçları elde ettiğini duyurmuştu: Recep Tayyip Erdoğan: %51,3 Kemal Kılıçdaroğlu: %44,2 Sinan Oğan: %3,9 Muharrem İnce: %0,6
YURT DIŞI OYLARI EKLENMEDİ
Areda Survey'den yapılan açıklamada, söz konusu sonuçlara yurt dışı oylarının etkisinin dahil edilmediği ifade edildi. 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan, yurt dışı oylarında da Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 320 bin oy fazla almıştı.