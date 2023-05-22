Kadıköy'de polise mukavemet eden 5 zanlı adli kontrolle salıverildi

Uyarıları dikkate almayan gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede çıkmış, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi hakkında "görevli memura mukavemetten" işlem yapılmıştı.

Hakimlik, şüphelilerden S.G, B.G, C.K. ile İ.A'nın imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla, K.G'nin de ev hapsi tedbiriyle salıverilmesine hükmetti.

Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup ile polis ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan S.G, B.G, C.K. İ.A. ve K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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