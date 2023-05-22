Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda

Petrol fiyatları dünya piyasalarında düşerken, akaryakıt ürünlerinde indirim kısa sürdü. Motorinine dün gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de 77 kuruşluk zam geliyor. Bu zamla birlikte benzin tekrar 20 liranın üzerine çıkacak. Motorine de kısa süre içinde yeni bir zam daha yapılacağı ifade edildi.

Bu gece yarısı pompaya yansıyacak



23 Mayıs Salı saat 00.01'den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,81 Türk Lirası'ndan (TL) 20,58 TL'ye yükselecek. Benzin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,53 TL'den, Ankara'da 20,93 TL'den ve İzmir'de 20,92 TL'den satılacak.

Motorine bir zam daha geliyor



Motorine dört gün önce 76 kuruş zam gelmişti. Benzin zammının akabinde motorine yine zam yapılacağı iddia edildi. Sektörün önde gelen ana dağıtım şirketleri yöneticileri bankalardaki kurla serbest piyasa kuru arasında 1.5 TL fark olduğunu belirtip, zamların süreceği bilgisi verdi.

Güncel akaryakıt fiyatları..



İstanbul

Motorin litresi 19.34

Benzinin litresi 19.81

Ankara

Motorin litresi 19.7

Benzinin litresi 20.16

İzmir

Motorin litresi 19.08

Benzinin litresi 20.15