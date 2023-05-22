New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 16:35, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 16:52
Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.
New York Polisi'yle temasa geçildi.
Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.