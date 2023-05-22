Haluk Levent'ten depremzede öğrencilere: Bursunuz hazır

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.



Levent, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. 1 yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır. Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!" ifadelerini kullandı.