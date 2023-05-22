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Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ümüklerini sıkacağız inşallah. Ümüklerini sıkacağız, o kiraları arttıranların." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 16:58, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 17:09
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Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız

Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, dün Beyoğlu'ndan geçtiği sırada "İlle de Roman Olsun" şarkısını söylemesinin gündem olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, şarkıya ilişkin "Kardeşim biz bugün mü söylüyoruz? Çocukluktan beri söylüyoruz ya." ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşların "Kandil, LGBT, FETÖ, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti" diyenlere karşı çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını kaydeden Soylu, "Şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız. Ve bu 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısı, aynı zamanda 'Roman Yüzyılı'nın da kapısı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, 'Roman Koordinasyon Merkezi İçişleri Bakanlığının bünyesinde olacaktır.' dedi. Türkiye'de 25 ile Roman koordinatör atadık. İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik." diye konuştu.

Konuşması sırasında kalabalıkta yer alan bir vatandaşın fahiş kiralardan şikayet etmesi üzerine Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, ümüklerini sıkacağız inşallah. Ümüklerini sıkacağız, o kiraları arttıranların." dedi.

Roman Koordinasyon Merkezlerini koordinatör atanan 25 ilde kuracaklarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Ev meselesini, okul meselesini, bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'Her Roman'a bir yuvayı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda Romanlarla buluşturacağız.' Romanların evlerini Tayyip Erdoğan yapar mı? Çünkü söz verdi. 'Roman kardeşlerimi yalnız bırakmayacağım.' dedi. Göreceksiniz iş konusunda, istihdam konusunda yalnız bırakmayacak. Bu koordinasyon merkezlerinde bunların hepsi planlanacak. Roman kardeşlerimiz için başka bir yüzyıl başlıyor, başka bir yüzyıl. Hanım kardeşlerimiz için de el sanatları merkezleri, halk eğitim merkezleri, bunlar içinde özel çalışmalar başlayacak. Ne çocuklarınızdan endişe edin, ne onların geleceklerinden endişe edin. Çünkü dünyada en güvenilir isim Tayyip Erdoğan. 'Türkiye Yüzyılı'nı Roman Yüzyılı yapacağım.' dedi."

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5 oy aldığını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 2 milyon 600 bin daha az oy aldığını aktaran Soylu, "Bir de çıktılar, 'Kazandık' dediler. Bu Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıkıp yalan söyledikleri için milletten özür dilediler mi? Hani nerede çalınan oylar? Her sandığın başında varsınız. Kendileri gibi herkesi hırsız zannediyorlar, hırsız. Şimdi kıvırmaya başladılar, işte oylarda bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin en güvenli seçimi oldu. Baktılar ki Kandil, PKK, FETÖ, LGBT dikişi tutmadı, şimdi döndüler." değerlendirmesini yaptı.

- "Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş"

Soylu, İstanbul'da eski bir il başkanının var olduğuna değinerek, "Neydi ismi, hani şu domuz eti yiyen. Ya kadın diyor ki 'Ben domuz etini severim.' Beş vakit dinimize hakaret eder, şimdi Ayasofya'nın yolunu tutmuş, Ayasofya'nın. Oraya gidecek beş vakit. Ne kadar kıvırırlarsa kıvırsınlar 28 Mayıs'ta derslerini alacaklar ve siyasete de bay bay diyecek Kemal, bay bay." şeklinde konuştu.

Konuşmasında koordinasyon merkezinin yerinin tahsisi için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür eden Soylu, daha sonra kalabalıkla birlikte "İlle De Roman Olsun" şarkısını söyledi.

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