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İki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili 1 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2023 17:52, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2023 17:54
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İki kardeşin tarım ilacından zehirlenerek ölümüyle ilgili 1 tutuklama

Bodrum'da 6 aylık bebek U.S. ile ablası K.S'nin (6) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre zehirlenmenin evin haşerelere karşı ilaçlanması sebebiyle meydana geldiği belirlendi.

Bunun üzerine ilaçlamayı yapan H.K. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan anne İ.S'nin durumunun ağırlaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan anne İ.S, fenalaşan çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S'yi önceki gün hastaneye götürmüştü. Erkek bebek U.S, hayatını kaybetmiş, Muğla'daki hastaneye sevk edilen K.S. de bir süre sonra yaşamını yitirmişti. İki kardeşin cenazeleri Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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