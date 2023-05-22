118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor

Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu, tarihi ile dikkati çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu arşivlerinde yer alan bilgilere göre 1895 yılında Kaleiçi'nde yaşayan Rum cemaati bir okul yapmak için girişimde bulundu. Osmanlı hükümetinin temsilcileri ve cemaat temsilcileri arasında yapılan yazışmalar sonrası 1905 yılında okulun açılışı yapıldı.



1914 yılında 1'inci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı, birçok cephede savaşa girdi. Savaşta yaralanan askerlerin tedavileri için birçok nokta gibi okul da hastaneye dönüştürüldü. Okulda savaşta yaralanan askerler tedavi edilirken, Doktor Burhanettin Onat tarafından da odalardan biri ameliyathane olarak kullanıldı. Savaşın ardından okul tekrar özüne dönerek, bu kez 1927 yılında Ticaret Okulu olarak açıldı.



1929 yılında Medar-i İftar-i İlkokulu olarak öğretime başlayan okulun adı, aynı yıl Dumlupınar İlkokulu olarak değiştirildi. Tarihe tanıklık eden ve sit alanı içerisinde tescilli bir yapı olan okulda, 94 yıldır öğrenciler eğitim alıyor. Şimdilerde 445 öğrencinin eğitim aldığı okulda, yakın zamanda restorasyon çalışmaları başlayacak.



'OSMANLI'NIN HOŞGÖRÜSÜNÜ GÖSTERİYOR'

Okulun tarihi dokusunun önemine dikkati çeken Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, "Dumlupınar Ortaokulu tarihi, dönemi ve geçmişiyle bugüne yansıyan, sanatsal öykü açısından da sanat verilerini barındıran bir okul. Okulun 19'uncu yüzyılda inşa edildiği, 20'nci yüzyıla kadar belli dönem eklentileri aldığı biliniyor. Osmanlı döneminde de gayrimüslim çocukların eğitim aldığı bir kurumdu. Bu, Osmanlı'nın o dönemde ne kadar hoşgörü içerisinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Kentteki tarihi yapılara önem verdiklerini belirten Karabayram, "Okul aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda hastane olarak hizmet verdi. Milli mücadeleye destek veren kahramanların tedavi edildiği bir süreç. 1928'den sonra eğitim binası olarak hizmet vermeye başladı. Kaleiçi yenileniyor, her gün bir şey değişiyor ve burası Antalya için çok önemli bir yer. Valimiz Ersin Yazıcı, AHENK projesi ile kentimize büyük katkı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kentteki tüm okullarımızda mimari yönden, tarihi okullarımızdaki çalışmalar da birimimiz tarafından yönetiliyor" diye konuştu.



MEZUNLARDAN İSTEK

Okulla ilgili restorasyon projesinin ihale edildiğini belirten Karabayram, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde projeler tamamlanıp, okulun restorasyon faaliyetlerine başlayacağız. 2024'ün sonlarında bitirmeyi planlıyoruz. Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in bize çok desteği oldu. Bu okuldan mezun olan tüm öğrencilerimize okulla irtibata geçip, burada çekilmiş eski fotoğraflarını paylaşmalarını istiyoruz. Burası sadece bir okul değil. Okul içerisinde geçmişi yansıtan bir odada bir müze düşünüyoruz. Paylaşılan fotoğrafları da o odada sergilemek istiyoruz" dedi.