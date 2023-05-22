Adanalı İş Adamı Erkut Çavuş'tan takdir toplayan hareket

Adana'da doğup büyüyen ve İstanbul'da aralarında uluslararası ödüle de sahip projelere imza atan iş insanı Erkut Çavuş, son zamanlarda takdir toplayan bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. Depremde evleri yıkılan 5 aileye Adana'daki 5 evini kira almadan tahsis ettiği öğrenilen iş insanı Çavuş, depremzedelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek için büyük bir adım attı.

Depremin Etkilediği İller: Bir Bölge Dayanışması.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve sonrasındaki artçı depremler, ülkemizin birçok ilinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Bu felaketten en çok etkilenen iller arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa yer alıyor. Depremin ardından birçok aile evsiz kaldı ve geçici barınma ihtiyacı ortaya çıktı.

