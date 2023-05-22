Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin genel başkanı olarak kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim" ifadelerine yer verdi.