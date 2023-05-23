Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi'nin kararını açıklıyor.

Özdağ, "Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" dedi.

Özdağ, "İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. bUNU başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk halkına şunu söyleyebilirim Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele güven altındadır.

Sinan Oğan'ın destek açıklaması

Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Sinan Bey'le bu noktada farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık.