AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci turu kazanması halinde AK Parti'de yeni vitrin ve yeni kabine takvimi hızlı bir şekilde işletilecek. Parti kulislerinde, yeni kabinenin daha çok 'Siyasette tecrübesi olan' isimlerden oluşabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bu doğrultuda üç dönem kuralına takıldıkları için Meclis dışında kalan bazı isimlerin yeni kabine yer almaları sürpriz olmayacak. Ayrıca AK Parti kurmayları tarafından, Cumhur İttifakı'nın elde ettiği 323 sandalyenin, Meclis'teki çoğunluk açısından yeterli olacağına, bu sebeple milletvekili olmalarına rağmen, birkaç ismin yeniden bakanlık görevine getirilmesinden dolayı milletvekilliğinin düşmesinin, sayısal dengeler açısından sıkıntı çıkarmayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU