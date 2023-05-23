Yeni hedef terörün tamamen bitmesi
İçeride ve dışarıda peş peşe darbe yiyen terör örgütü diz çöktü. Bölgenin çehresi ile birlikte halkın hayalleri de değişti
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 08:15, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 07:57
AK Parti hükümetleri 20 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu'yu terörden arındırarak vatandaşa nefes aldırırken, yeni hedef terörün tamamen vatandaşın gündeminden çıkarılması. Bunun için, terörün panzehri olan 'demokrasi' ve 'istikrar' ön planda tutulacak.
AK Parti kaynakları yeni dönemde terör ve terörizmle mücadele rotası hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: Hukuk devleti çerçevesinde 'önleyicilik' yaklaşımıyla temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekün bir mücadeleyi kurumsallaştırmak.
EMRAH ÖZCAN