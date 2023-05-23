'Kurun yükseliş eğilimi otomobil talebini artırıyor'

Çip krizi ve pandemi sebebiyle tedarik zincirlerinin kopmasıyla Türkiye'de de ciddi bir daralmaya giren otomotiv sektörü, yılın ilk dört ayında toparlanma sinyalleri verdi. EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, sektörün her geçen gün eski dinamizmine kavuştuğunu söyledi.

Otomobil güvenli yatırım aracı

İç satışlarda sıfır otomobil bulunamıyor olmasına ve teslimatların satış sözleşmesi kurulduktan en erken 3-4 ay sonra gerçekleşiyor olmasına rağmen talebin sürekli arttığına dikkat çeken Torun, "Talepteki bu yoğunluğun sebebi otomobilin güvenli bir yatırım aracı olması.

Enflasyonun ve kurun sürekli yukarı eğilimde olduğu bir dönemde otomobil hem kazandıran, hem güvenli hem de hızla nakde çevrilebilen bir yatırım aracı. Bankaların kredi koşullarını daha sıkı hale getirmesi ve Hükümetin aldığı tedbirler nedeniyle yakın zamanda talebin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Yılın ilk 4 ayında üretimde yüzde 17, ihracatta yüzde 9, iç satışlarda ise yüzde 57 oranında artış olduğunun açıklanan rakamlarda görüldüğünü söyleyen EGOD Başkanı Torun, "2022 yılı ile kıyasladığımızda büyük bir artış söz konusu. Bu sürecin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

İhracatın da arttığını söyleyen Torun, asıl artışın iç satışlarda gerçekleştiğini belirterek, "Enflasyondan korunmak isteyen tüketici, araç alımını da bir yatırım aracı olarak görüyor. 2023'ün 4 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyüdü. Satışlar 350 bin 78 adet olarak açıklandı.

Bu dönemde, otomobil satışları 252 bin 819 adede ulaştı" dedi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışlarının da yüzde 63, yerli hafif ticari araç yüzde 41 ve ithal hafif ticari araç satışlarının yüzde 94 oranında arttığına dikkat çeken Torun, "Hem sektörümüz hem de Türkiye zorlu bir dönemeçten geçiyor.

Otomotiv sektörümüzün toparlanması demek, ülke ekonomisinin düze çıkması demektir. Bu güçlenmenin devam etmesi için özellikle ÖTV indirimi başta olmak üzere üretimi ve satışı destekleyecek hamlelerin yapılması gerekiyor. Seçim dönemini tamamladıktan sonra bu sürecin hızlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.