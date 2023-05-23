'TRT'de muhalefete yer verilmedi' sorusuna Varank'tan yanıt: Ben de TRT'ye hiç çıkmadım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Habertürk canlı yayınında "TRT'de muhalefete neden yer verilmedi" ifadelerine yanıt olarak "Ben de TRT'ye hiç çıkmadım" demesi gündem oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.
Programın bir bölümünde Mehmet Akif Ersoy'un; "Adil bir seçim yarışı olmadığı eleştirisi var. Örneğin TRT muhalefete yer vermedi." sorusuna Bakan Varank; ""Ben de TRT'ye hiç çıkmadım." diyerek cevap verdi.
Bakan Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde:
Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi
Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?
Ersoy: Devlet imkanlarını daha çok kullandığınız yönünde
Varank: Hangi devlet imkanını kullanmışız?
Par: Örneğin 'TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar' diye net bir eleştirisi var muhalefetin
Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye
Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız.
Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım