İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

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