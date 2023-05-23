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Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın tavrı dünya basınında

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan, "Bize oy veren seçmenlerin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi. Peki bu karar dünya basınına nasıl yansıdı?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 08:50, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 09:07
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Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın tavrı dünya basınında

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Oğan, "Bize oy veren seçmenlerin de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

Sinan Oğan, Ankara'da yaptığı açıklamada, ilk turda yüzde 5,2 oy alarak seçim üzerinde etkili bir rol oynadıklarını söyledi.

Sinan Oğan'ın Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının haberi bir dizi Avrupalı ve Amerikalı haber kuruluşu tarafından ele alındı.

BBC, The Guardian ve New York Times'ın tümü, Hürriyet Daily News ve Daily Sabah gibi bölgesel haber kuruluşlarının da kapsadığı hikayeyle ilgili makaleler yayınladı.
Avrupa ve Amerika basını genel olarak Oğan'ın kararını Erdoğan'ın seçimin ikinci turunu kazanacağının bir işareti olarak yorumladı. Örneğin BBC, Oğan'ın desteğinin seçimlerde Erdoğan'a "önemli bir destek sağlayabileceğini" yazdı. Guardian da benzer şekilde Oğan'ın kararının "Erdoğan'ın ikinci turu kazanmasına yardımcı olacağını" yazdı."

Bazı analistler, Oğan'ın kararının Erdoğan'ın yönetimini meşrulaştırmaya yardımcı olabileceğini de öne sürdüler. Örneğin New York Times, Oğan'ın desteğinin "Erdoğan'ın kendisini birleştirici bir figür olarak göstermesine yardımcı olabileceğini" yazdı." Hürriyet Daily News de benzer şekilde Oğan'ın kararının Erdoğan'ın gücünü pekiştirmesine yardımcı olabileceğini yazdı."

Ancak Oğan'ın kararının eleştirmenleri olmadan olmadığını belirtmek önemlidir. Bazı analistler, Oğan'ın desteğinin aslında Erdoğan'a geri tepebileceğini savundu. Örneğin Sabah Gazetesi, Oğan'ın kararının "Erdoğan'ın yönetiminden memnun olmayan bazı seçmenleri yabancılaştırabileceğini" yazdı."
Sonuçta Oğan'ın kararının seçim sonucuna etkisi görülmeye devam ediyor. Ancak kararının hem Türk hem de uluslararası basından büyük ilgi ve alaka ile karşılandığı açıktır.

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