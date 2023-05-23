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Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 09:57, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 10:16
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

OTOBÜS SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ, 3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolu göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı. Özel bir şirkete ait bir otobüs su tahliye kanalına düştü. Araçta mahsur kalan 3 kişi, kepçe ile kurtarıldı. Yolda mahsur kalan diğer araçlar; Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Polis ekipleri kazaları önlemek amacıyla Ankara-Kırıkkale yolunu geçici süreyle trafiğe kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale yolu tekrar trafiğe açıldı.

'BURAYA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK LAZIM'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yağışlarda oluşan taşkınlar için geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çok yoğun bir yağış yağdı. Lalahan ile Gökçeyurt arasındaki tüm dere yataklarına su doldu. Tabii bu güzergahtaki yolun bazı yerlerinde taşmalar oldu. Dolayısıyla trafik tamamen tıkanmıştı. Ekiplerimizle birlikte hızlıca geldik, burada kaza yapan 2 araç vardı onları kenara çektik. Devamında da geçişin rahatlaması için özellikle kanalları açıyoruz ki geçişi rahatlatalım. Tabii bunlar geçici çözümler, buraya kalıcı çözümler bulmak lazım. Biz ekiplerimizle birlikte geçişi rahatlatmak için uğraşıyoruz. Trafik sıkışıklığı oldu ama açıldı" dedi.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Kadir Kayalı ise "Ankara istikametinden Elmadağ'da bulunan evime gitmek için yola çıkmıştım. Lalahan istikametine geldiğimizde yolda sel olduğunu gördük. Fakat yolda fazla bir yağmur olmadığından devam etmeye karar verdik. Biraz daha ilerleyince mahsur kaldık. AFAD ekipleri ve belediye ekipleri bizi mahsur kaldığımız yerden çıkarttılar" diye konuştu.

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