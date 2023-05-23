Dolar günü 19,85 TL'den tamamladı
Tarihi zirve ile güne başlayan dolar, günü 19,85 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 17:25, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,8310
|19,8320
|19,8540
|19,8550
|Avro
|21,4380
|21,4390
|21,4230
|21,4240
|Sterlin
|25,4450
|25,5720
|26,2480
|26,3790
|İsviçre Frangı
|22,8090
|22,8130
|23,4880
|23,6060
|ANKARA
|ABD Doları
|19,8010
|19,8810
|19,8240
|19,9040
|Avro
|21,3980
|21,4780
|21,3830
|21,4630
|Sterlin
|25,3850
|25,5950
|26,1880
|26,3980