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Dolar günü 19,85 TL'den tamamladı

Tarihi zirve ile güne başlayan dolar, günü 19,85 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 17:25, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 17:27
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Dolar günü 19,85 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları19,831019,832019,854019,8550
Avro21,438021,439021,423021,4240
Sterlin25,445025,572026,248026,3790
İsviçre Frangı22,809022,813023,488023,6060
ANKARA
ABD Doları19,801019,881019,824019,9040
Avro21,398021,478021,383021,4630
Sterlin25,385025,595026,188026,3980

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