Gabonlu öğrencinin cenazesi, ailesine teslim edildi

Karabük'e bağlı Yeşilköy köyünde yakınlarındaki hatta 26 Mart'ta seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Gabon uyruklu Ibouanga'nın annesi Jessica Sandra Makemba Ibouanga ve beraberindekiler cenazeyi teslim almak için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumuna geldi.

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