İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Memura kira desteği nasıl olacak?

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteği. Peki bu destek ne kadar olacak, süreç nasıl işleyecek? Merak edilenleri haberimizde derledik.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 14:11, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 14:12
Yazdır
Memura kira desteği nasıl olacak?

AK Parti seçim beyannamesinde İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Buna göre büyükşehirlerde il ve ilçe bazında kira katkısı sağlanacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Geçinme endeksleri, dikkate alınarak şartlara bakılacak. Buna dair kira yardımı söz konusu olabilir. Bunun ayrıntılarını 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedefin kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının, şartlarının düzeltilmesine dair adımlar olduğu görülüyor.

"Kademelendirme olabilir"

Kira fiyatlarına bakılacak, ortalama kiralar ve oradaki diğer gıda fiyatları da belki değerlendirilecek. Bu geçinme endekslerine göre belki de belli bir kademelendirme olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer farklı şehirlerde bu artışların miktarları durumları değerlendirilip ona göre hayatı kolaylaştıracak tutar belirlenir.

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber