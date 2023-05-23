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Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

"Son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 14:49, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 14:58
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Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu." dedi.

Bakan Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti.

"Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, Mehmetçiğin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Mehmetçiğin iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.

Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Sözde elebaşları panik içinde efendilerine 'Bizi kurtarın, silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun' diye çağrıda bulunuyor. Ne verirlerse versinler, top da tüfek de helikopter de verseler biz onları kazdıkları çukurlara gömmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda terör örgütüne katılım sıfıra yakın, kaçış azami. Onun için de terör örgütünün elebaşları efendilerinden kendilerini kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor."

Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.

Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikalarla uluslararası alanda özne haline geldiğini, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke olduğunu aktaran Akar, yurt dışında son dönemde artan Türk düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkati çekti.

Batı'nın "itibarlı" olarak nitelendirilen bazı yayın organlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki söylemlerini hatırlatan Akar, "Bu dergiler, gazeteler ülkemize, Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece seviyesiz ithamlarda bulundular. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları şiddetle kınıyor, yaptıkları uygulamaları lanetliyoruz." dedi.

Konuşması sırasında diğer savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulunan, Akar, hudut güvenliği ve terörle mücadeleye ilişkin görüntüleri de salondakilerle paylaştı.

Konferansı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da takip etti.

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