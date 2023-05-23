Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde şarkıcı Suavi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen tüm vatandaşların acılarının aynı zamanda kendi acısı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra bütün bölgeleri gezdiğini, bütün illere gittiğini, çadır kentleri ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarım arasında hiçbir ayrımcılık yapmadım. Herkesin acısını paylaşmak, herkesin yüreğine dokunmak benim görevlerimden birisiydi. Bunu yapmak istedim, bundan sonra da yapacağım. Hiç endişe etmeyin inşallah göreceksiniz, güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Acılarınızı biliyorum. Bu acı sadece benim değil, bütün Türkiye'nin ortak acısı ve bu acıları paylaştık. İnşallah sevinçli, inşallah mutlu günlerimiz de olacak. Evlatlarınızla güzel evlerde oturacaksınız. Bunun da sözünü veriyorum. Defalarca söyledim. Depremde yıkılan evlerinizi, iş yerlerinizi kesinlikle yeniden yapacağız ve kesinlikle bir tek kuruş almadan hepinize bu evlerin tapusunu vereceğiz, anahtarını vereceğiz. Evlerinizde huzur içinde yaşayacaksınız. Bundan en ufak bir endişe duymayın."