Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Kaskoda Bugüne Özel 200 TL Net İndirim!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek kuruş almadan hepinize evlerin tapusunu vereceğiz
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu kazanırsa, hiçbir sözünü yerine getiremez
Memura kira desteği nasıl olacak?
Memura kira desteği nasıl olacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da YSP'li sandık müşahidi dahil 24 kişi gözaltına alındı
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Özdağ: Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlere ceza yağdı
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
Sinan Oğan'ın oyları hangi adaya gidecek?
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
AYM'den ankesörlü ve ardışık aramayla FETÖ'den mahkumiyete ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
Piyasalar kritik virajda TL üzerindeki baskı artıyor
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
AK Parti'de kabine kulisleri: 3 bakan göreve devam edebilir
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
'EYT'liler bütün haklarını 'birikmiş' olarak alacak'
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Ara zam yapacağız
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Depremzede öğrencilere burs ve yurt imkanı
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Erdoğan: Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
Şentop: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
118 yıllık okul: Öğrenciler 94 yıldır kesintisiz ders görüyor
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: 2. turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
Bakan Soylu: O kiraları arttıranların ümüklerini sıkacağız
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
New York'taki Türkevi'ne saldırı: Binanın camları kırıldı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
Göç İdaresi: Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 554 bini geçti
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
İYİ Parti, Haziranda kurultay yapacak
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Benzine zam geliyor, motorine yeni zam kapıda
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isimden istifa
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Anne Sevgi Çağmar:- "Çocuklarımız gelene kadar anne ve babalar olarak burada olmaya kararlıyız. Hasretle çocuğumu bekliyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 15:36, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 15:37
Yazdır
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1359'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.

Oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, "Çocuklarımız gelene kadar anne ve babalar olarak burada olmaya kararlıyız. Hasretle çocuğumu bekliyorum." dedi.

Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hacı Göger de evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

"Evlatlarımızı istiyoruz." diyen Göger, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber