İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı

Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net