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Hablemitoğlu suikastı sanıklarının tahliyesine itiraz reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine itirazı reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 16:51, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 17:02
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Hablemitoğlu suikastı sanıklarının tahliyesine itiraz reddedildi

Savcılığın, sanıkların yeniden tutuklanmalarına yönelik itirazının Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından nihai kararı vermesi için dosya, üst mahkemeye gönderildi.

İncelemesini tamamlayan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliye edilmesini yerinde buldu, savcılığın sanıkların yeniden tutuklanmaları talebini reddetti.

Tutukluluğun ön koşulunun kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması olduğuna işaret edilen kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların savunmalarını alan, tanıkları bizzat dinleyen ve tüm delillere doğrudan temas etmek suretiyle yargılamayı yapan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince, kovuşturma aşamasında dosyaya gelen yeni bilgi ve belge içerikleri ile dinlenen tanık beyanları değerlendirilmek suretiyle kasten öldürme eylemini bizzat gerçekleştiği ve asli fail olduğu iddia olunan sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yönünden kuvvetli suç şüphesinin kovuşturma aşamasında sanık lehine değiştiği ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğu, sanığın hukuki durumuna bağlı olarak kasten öldürme suçuna azmettirme, aracılık etme ve yardım etme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri iddia olunan diğer sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Enver Altaylı, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Nuri Gökhan Bozkır yönünden de suç şüphesinin adı geçen sanıklar lehine değiştiği anlaşılmaktadır.

Mevcut durum itibariyle tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı ve hak mahrumiyetlerine neden olabileceği hususları gerekçe gösterilerek sanıklar Mumcuoğlu, Göktaş, Altaylı, Emek, Köstem ve Bozkır hakkında verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırı herhangi bir husus bulunmadığı anlaşıldığından cumhuriyet savcısının itirazının reddine karar verilmiştir."

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Davada sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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