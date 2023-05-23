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Damsız girilmez kavgasında tutuklu sayısı ikiye çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında "Damsız girilmez" kavgasında yaralanan şüpheli F.G.'de hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 20:37, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 22:01
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Damsız girilmez kavgasında tutuklu sayısı ikiye çıktı

Olay, 15 Mayıs gecesi Marmaris Yat Limanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İçeri girmek isteyen K.Ö., F.G., B.G. ve V.T. isimli şahıslar ile 'Damsız almıyoruz' diyen işletmenin güvenlik görevlisi arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede şahıslar, üzerlerinde taşıdıkları kesici aletlerle güvenlik görevlisi, mekan çalışanı, eğlenmeye gelen 8 kişiyi yaraladı ve ardından saldırganlar birbirlerini de yaraladı. Vatandaşların 112 acil hattını aramaları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganları polisler ve mahalle bekçileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık B.G. serbest bırakılırken, V.T. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.Ö. ise mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Eğlence mekanına birlikte girmeye çalışan ve içeri alınmayınca güvenlik görevlisi İ.T.'yi bıçaklayan daha sonra kendisi de K.Ö. tarafından bıçaklanan F.G. ise bugün taburcu olmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer üç şüpheli hakkında 18 Mayısta çıkarıldıkları mahkemede, V.T adli kontrol şartı ile serbestlik, B.G denetimli serbestlik ile serbest bırakılırken K.Ö ise tutuklanmıştı. F.G nin tutuklanma kararı ile birlikte 15 kişinin yaralandığı olayda ikinci tutuklama gerçekleşmiş oldu.

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