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Depremlerin ardından gassallığa ilgi arttı

Nevşehir'de düzenlenen cenaze hizmetleri kursu yoğun ilgi görürken, kadınların bazısı korkusu yenmek, bazıları da meslek sahibi olmak için kursa katılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2023 21:11, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2023 21:23
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Depremlerin ardından gassallığa ilgi arttı

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cenaze Hizmetleri Kursu, yoğun ilgi görüyor. 32 saatlik eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gassallık sertifikasına sahip olacak 40 kursiyer, teorik eğitimin yanında cansız manken üzerinde uygulamalı eğitim de alıyor. Kursun pratik eğitiminde ölüm gerçekleştikten sonra yapılması gerekenler tek tek anlatılırken, gassal adaylarına daha sonra, cenaze yıkama ve kefenleme işlemi ile bu işlemler sırasında okunması gereken dualar öğretiliyor.

"Depremlerin ardından ciddi artış oldu"

Gassallık kursuna ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Kurs öğretmeni Halime Gökçe, "Kursa talep her geçen gün artıyor. Özellikle deprem sonrası taleplerde ciddi artış oldu. Kursiyerler yakınınızdan birisi vefat ettiği zaman bilgili bir şekilde cenaze işlerini yapalım istiyorlar. Özellikle korktukları için gelemeyen kursiyerlerin hepsi de bu korkuyu yenerek kursu tamamlıyorlar" şeklinde konuştu.

Her canlının ölümü tadacağını söyleyen kursiyer Gülşah Akçalılı da, "Ölüm bize er ya da geç gelecek. Bizde kendi yakınlarımıza ve ihtiyacı olanlara yardım edebilmek için buradayız. Özellikle deprem gibi doğal afetlerde gassallara büyük ihtiyaç duyuldu. Bu durumlarda gönüllü olarak hizmet etmek için buradayız. Kurs sayesinde bilmediğimiz bir çok konuyu öğrendik ve daha da bilgili olduk" dedi.

Gassallığın her Müslümanın bilmesi ve öğrenmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen kursiyer Gülsüm Ulutuz ise, "Korkmak, cesaret edememek diye bir şey yok. Bu kurs sayesinde halk arasında doğru bildiğimiz bir çok yanlışı gördük. Cenaze yıkamak aslında farz-ı kifaye. Bir toplumda buna ihtiyaç duyulduğu zaman giderilmez ise hepimiz vebal altında kalıyoruz. Kurs sonunda bir ihtiyaç durumunda görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Bu kursa katıldığımda çevremdeki arkadaşlarım 'gidecek başka kurs bulamadın mı' diyenler oldu. Korkmak tamamen işin bahanesi" şeklinde konuştu.

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