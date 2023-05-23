İş makinesinin altında kalan köy korucusu hayatını kaybetti

Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde Fikret Altınbaş idaresindeki kepçe freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada operatör Fikret Altınbaş yaralanırken iş makinesi içerisinde bulunan köy korucusu Hicabi Burak (28) kepçe altında kalarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kazanın bulunduğu yere sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü Fikret Altınbaş'a müdahalelerde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden köy korucusu Hicabi Burak'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hicabi Burak'ın Aşağı Nasırlı köyünde köy korucusu olarak görev yaptığı öğrenildi.