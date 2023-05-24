24 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, Ülkücü Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Etiler Huzurevi'ni ziyaret edecek, Bebek ve Alibeyköy'de esnaf ziyaretinde bulunacak, Eyüpsultan'da Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/12.00/14.00/15.30/16.30)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kadıköy'de ittifak partileri ilçe başkanlarıyla kahvaltı yapacak, Ataşehirli kadınlarla buluşacak, Prestij Caddesi'ni ziyaret edecek, Kars, Ardahan, Iğdır Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/15.00/18.00/19.00)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Manyas, Gönen ve Susurluk ilçelerinde halk buluşmalarından sonra Balıkesir merkezde şehir turu yapacak, esnaf odalarıyla bir araya gelecek, Gündoğan Mahallesi'nde mitinge katılacak.
(Balıkesir/12.00-21.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle buluşacak, Esenler'de seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.
(İstanbul/13.00/15.00)
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pendik Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/20.00)
6- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Riva'da Cumhur İttifakı parti yöneticileriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski ve yeni oto galericiler sitesi (Otokoop), Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi ile Küçükbalıklı Mahallesi'ni ziyaret edecek.
(Bursa/12.00/13.00/16.00/18.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Beşenli Mahallesi seçim bürosu, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanlığı ve AK Parti Pazarcık ilçe seçim bürosuna ziyarette bulunacak.
(Kahramanmaraş/10.30/13.30/17.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.
(Trabzon/12.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistiklerini, reel kesim güven endeksini ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenecek Büyük Türkiye Yüzyılı Paneli'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor yarı final rövanş maçıyla belli olacak.
(İstanbul/20.30)
2- TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off 1. tur maçları yapılacak.