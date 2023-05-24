4 İBB işçisinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Otomobille Ankara istikametinde ilerlerken, yol kenarında çalışma yapan işçilere çarparak 4 kişinin ölümüne, birinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yakalanan sürücü Atilla Mert Ç'nin (28), Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheli Atilla Mert Ç, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin soruları üzerine alkollü olmadığını ve makas atmadığını savundu.

Şüphelinin savcılıkta alınan ifadesinde, kız arkadaşı Duygu E. ile Maltepe Zümrütevler'e gittiklerini belirtti.

Şüpheli, "D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde yol normalde 6 şeritken bir anda 3 hatta 2,5 şerit diyebileceğim bir oranda daraldı. O esnada ben orta şeritte seyir ediyordum. Hızım tahmini 90 civarıydı. Orta şeritte önümde bulunan araçlar aniden fren yapınca ben arkamdaki aracın takip mesafesini koruyamayacağını düşünerek sol şeride geçtim. Sol şeride geçtikten bir müddet sonra anlattığım ani fren olayı sol şeritte meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Şüpheli, ifadesinde bunun üzerine tekrardan orta şeride geçtiğini ancak bunun sollama gibi bir durum olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Orta şeride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı. Ben araçtan kendi imkanım ile indim. Yanımda bulunan kız arkadaşımı da ben çıkarttım. Alkol konusunda ben gerçekten sarhoş olsam, yüksek alkollü olsam araçtan kendim çıkamazdım. Ben sadece bir tane bira içtim. Kesinlikle sarhoş değildim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı olan suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren kolluk tutanaklarının bulunduğu gerekçeyle adli kontrol şartların yetersiz kalacağını belirterek, tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

Atilla Mert Ç'nin kullandığı 34 NB 1182 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükyalı mevkiinde, yol kenarında çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine çarpmıştı.

Kazada işçilerden Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, polislerce gözaltına alınmıştı.