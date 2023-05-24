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'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'

Soylu: (Oy ve Ötesi Derneği) "Sandık ve seçim kuruluna bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Bunları ömrümde ilk defa görüyorum. Buna YSK müdahale etmelidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 07:13, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 07:15
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'Oy ve Ötesi gayrı kanunidir, YSK müdahale etmelidir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oy ve Ötesi Derneğin hakkında, "Sandık ve seçim kuruluna bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Bunları ömrümde ilk defa görüyorum. Buna YSK müdahale etmelidir." dedi.

Soylu, Ülke TV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Roman mahallesinde söylediği şarkıya ilişkin soruya Soylu, "Çok duygusal ve güzel bir toplantıydı. Her birisi Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletmemizi söyledi. Biz de üzerimize emanet aldık." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi durumunda geçmişte yaşanan sorunların ertesi gün tekrar başlayacağını aktaran Soylu, "Çünkü 1960'dan itibaren Türkiye'nin bütün sistemine Batı dahil olmuştur. Bütün karar mekanizmalarının içinde vardır. Yapacağı tek bir şey var halkın sevdiği liderleri itibarsızlaştırmak." diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelir gelmez, Türkiye'nin "dindar-laik, Sünni-Alevi, Kürt-Türk" şeklindeki üç fay hattını ortadan kaldırdığını söyledi.

- "Sandık ve seçim kurulana bir dernek girip müdahale edemez"

Soylu, sandık ve seçim kuruluna polisin bile müdahale edemeyeceğini ancak müşahit çağırırsa, güvenliği sağlamak için müdahale edebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oy ve Ötesi denilen İsveç'in Avrupa'nın desteklediği dernek dahil olmak üzere tüm yetişmiş elemanlarınızı sahaya döktünüz. Buna itirazım var benim. İlçe Seçim Kurulları, İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu buna hala bir cevap üretemediler. Sandık ve seçim kuruluna bir dernek girip müdahale edemez. Gayri kanunidir. Siyasi partiler vesayeti dışında kimse orada olamaz. Sen, buna bir derneği veya başka bir şeyi koyamazsın. Bunları ömrümde ilk defa görüyorum. Buna YSK müdahale etmelidir. Bu PKK'nın bundan yıllar önce Doğu ve Güneydoğu'da oluşturduğu seçim vesayetine benzer. Bunu çok net söylüyorum. Kimse bunu hafife almasın. Bu siyasetin ana konusudur. Ben polis olarak sandığa giremem. Ancak müşahit çağırırsa orada bir olay varsa güvenliği sağlamak için girer. Onun dışında giremez. Oraya bir dernekte giremez. Kim girer? Siyasi partiler girer. Orada siyasi partiler vesayeti vardır. Onun dışında kimse giremez oraya. Sen buna bir derneği veya başka bir şeyi koyamazsın. Göğsünde Oy ve Ötesi diye bir şey yazamaz. "

Bakan Soylu, bu derneklerin sandıklar kapatıldıktan sonra okulun içinde de olamayacaklarını ifade ederek, "Öyle bir demokratik hak yok. Anayasa ve kanun çok açıktır. Bu insanların aklını karıştırmak, kendi iradesiyle beraber oy kullanmasını önlemektir. 2022, 2023'te bu derneğe gönderilen paralar var. Dünyanın hangi demokrasisinde bu olabilir? Sana ne benim seçimimdeki olaylardan. Bunların hepsi iç içe dernekler. Böyle bir kakafoni olur mu? Bir sandığın başında 150-200 kişi olabilir mi?" değerlendirmesine bulundu.

- "Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı oy kaybetmiştir"

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin oy kaybettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandıkların güvenliği sağlandı. Burada oylar 13,5'ten 8,5'e düştü. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği sistemin ve politikanın tam karşılığıdır. Terörle, terörizmle mücadeleyi dünyada örnek bir şekilde gerçekleştirmiştir. Çocukların dağa gitmesini teşvik eden bütün unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyor. 6-8 Ekim olayları Türkiye Cumhuriyeti'ni tahrik etmeye yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soğukkanlı kaldı. Teröristle, vatandaşımızı ayırdı."

- Van'daki miting Türk siyasetinin talihsizliğidir"

Van'da Millet İİtifakı'nın düzenlediği mitingin Türk siyasetinin talihsizliği olduğunu dile getiren Soylu, "Bir tek ideolojileri var Erdoğan düşmanlığı. "dedi.

Türk siyasetinin bir ana gerçeği olduğuna dikkati çeken Soylu, "HDP ve türevleri siyasi hayatın içerisinde kim bunlarla yakınlaşmaya çalışırsa Türkiye onu tasfiye eder. Türkiye'nin kendi adına refleksleri vardır." şeklinde konuştu.

- "Millet, 'Senin Kandil'ine, LGBT'ne, FETÖ'ne hayır diyorum' dedi"

Bakan Soylu, Türk milletinin seçimde verdiği mesaja dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu millet 'Senin Kandil'ine, LGBT'ne ve FETÖ'ne hayır diyorum.' dedi. Millet tüm bunlara 'hayır' dedi. Doğu ve Güneydoğu'dakiler 'Ben PKK'dan kurtulmak istiyorum.' diyor. Hakkari'nin dağlarında çinko madenleri var. Her taraf çinko madeni. Biz 1 milyar dolar çinko ithal ediyoruz. Şimdi ihraç edeceğiz. Bütün bunların tamamıyla ilgili Doğu ve Güneydoğu bir karar verdi. Tarımcılık, hayvancılık yapıyor, turist geliyor. 10 ve 20 yıl içerisinde Güneydoğu ve Doğu, Orta Doğu'nun miğferi olacak. Göreceksiniz önümüzdeki 5 yıl Suriye ve Irak'ta terör hatları kalmayacak. 28 Mayıs'ta tersi bir durum söz konusu olursa, Türkiye'nin Sivas'ının ötesinde bambaşka bir tablo oluşur. Türkiye'yi tanıyan bir adamım. Boğazınıza büyük bir taş oturur ve yüzyıl bu taşı çıkaramazsınız."

- "Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın en güçlü dönemi olacak"

Türkiye'nin önemli bir güç elde ettiğini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki 5 yıl en güçlü dönemi olacak. Türkiye, 21 yıllık bir devlet adamının dünyayı nasıl bildiğine, Rusya ve Amerika ile nasıl ilişki yürüteceğine ve bunu nakış işler gibi işlediğine şahit oldu." dedi.

Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardında Cumhuriyet Halk Partisi ve FETÖ ittifakının olduğunu öne sürerek, "Bu seçimin en büyük skandalıdır. Bu seçime bir dış müdahaledir. Bu seçimin bir anti demokratik girişimidir. Aday olduğu günden itibaren bütün sosyal medya trolleri, adamlarınız, teşkilatlarınız tarafından şeytan taşlar gibi adamı taşladınız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkede olmadığı kadar güçlü bir göç politikasına sahip olduğunu anlatan Soylu, Türkiye'de şu an 3 milyon 381 bin 429 Suriyelinin bulunduğunu söyledi.

Soylu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgelerinde 6 milyon kişinin yerinde kalmasının sağlandığını kaydetti.

Sınır güvenliğinde önemli bir yol katedildiğini ifade eden Soylu, "Tendürek'in üzerindeki üs bölgesi uzay üssü gibi bir şeydir. Türkiye'nin gurur duyabileceği bir yerdir." dedi.

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