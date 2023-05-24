Kılıçdaroğlu'ndan 'Ümit Özdağ' görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesiyle ilgili, "Bu aşamada Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerine, 'şu konularda uzlaştık' diyebileceğim bir tablo yarın ortaya çıkacak." bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmenin anımsatılıp, Özdağ'ın kendisine destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Yarın 11'de açıklayacağız. Elbette ki partilerle bir araya geliyoruz. Onların beklentileri var, bizim beklentilerimiz var. Ortaklaştığımız konu Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu durum. Türkiye'nin bu durumdan bir an önce çıkması lazım." dedi.

Özdağ ile hangi konuları müzakere ettikleriyle ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu, "Sığınmacılar var. Terör var. Anayasa var. Anayasa'nın ilk dört maddesi var, 66'ncı maddesi var. Yolsuzluklar var. Bütün bunların hepsi bir şekilde konuşuluyor." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, görüşme trafiğinin henüz sonlanmadığını belirterek "Dolayısıyla benim bu aşamada Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerine, 'şu konularda uzlaştık' diyebileceğim bir tablo yarın ortaya çıkacak." diye konuştu.

- "Bu, seçimin ötesinde bir referandum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmediği ve kendisine destek olup olmayacağı yönündeki bir soruya Kılıçdaroğlu, "Rahatsızlık geçirdiği için kendisini aradım geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Karşılıklı biraz sohbet ettik. Muharrem Bey bu partiye emek vermiş, partide görev almış bir arkadaşımızdır. Eski bir partili olarak, kendisine her zaman her yerde saygı duymak benim görevimdir." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nı iptal etmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan'ın devleti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben Avrupa'nın sığınmacı deposu değilim. Bana para verdin diye, bugün 10 milyon, yarın 30 milyon sığınmacı gelecek. Ben depon muyum senin? Kusura bakmayın diyeceğiz. Biz bunları göndereceğiz. Bunların insani koşullarda ülkelerine gitmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin yeniden inşa sürecine girmesi lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında yaklaşık 2,5 milyon oy farkının bulunduğu hatırlatılarak "İkinci turda bunu tersine çevirebilecek misiniz?" sorusu üzerine "Çevireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Seçmen sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu acı tablonun değişmesi lazım." diye konuştu.

Milletvekillerinin Türkiye'nin her yerinde çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 2,5 milyon oy farkının büyük bir rakam olmadığını ve rahatlıkla kapatılacağını söyledi.

CHP'nin Milletvekili Genel Seçimi'nde yaklaşık yüzde 25,5 oy aldığı belirtilerek "Dört partiyle beraber ortak listeyle girmenin avantaj sağlayacağını düşünürken, bir dezavantaja dönüşmüş olabilir mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Hiç onu düşünmedik. Zaten düşünmenin mantığı da yok. Beraber yola çıktık, beraber yürüyoruz. 'Neden altı parti bir araya geldik? Çünkü Türkiye'nin yeniden inşa sürecine girmesi lazım. Devletin bütün kurumlarında tahribat var. Yargıtay Başkanı çıkıp da 'Bu ülkede yargıya olan güven yüzde 30'a inmiştir' diyorsa devletin temelleri sarsılmış demektir. Devletin kolonlarında tahribat var demektir. Bunu tek başına bir partinin düzeltmesi doğru değil. Bu birlikteliği sağlayan yapının bunu düzeltmesi lazım."

- "Bilgisayara girişte aksaklıklarımız, yavaşlamamız oldu"

Soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Hedef ikinci turu almak. Dolayısıyla orada oyu tartışmanın bir mantığı yok. Yapılan şeyleri biliyoruz, pek çok sorun var. Sorunun nerelerde olduğunu da sandık bazında nerelerde olduğunu da bir şekliyle arkadaşlarımız araştırdılar, buldular. O bölgeye milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik." ifadelerini kullandı.

"Seçimden sonra Millet İttifakı ortaklığı devam edecek mi? Bir sorun çıkabilir diye düşünüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir sorun çıkmaz. Niye sorun çıksın?" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk tur bağlamında sandıklara hakim olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Yaklaşık 200 bine yakın sandık var. Bazı sandıklarda görevlimiz yoktu. Çünkü orada İYİ Partililer vardı, biz de İYİ Partiye oy veriyorduk, belli seçim bölgelerinde. İYİ Partinin sandık görevlisi vardı. Bizim de müşahitlerimiz vardı. Bazı yerlerde de İYİ Partinin yoktu, bizim vardı. Ama Türkiye genelindeki bütün sandıklarda müşahitlerimiz vardı. Bunların yetersiz olduğunu gördük."

Kılıçdaroğlu, "20 bin dolayında sandıkta CHP temsilcisinin bulunmadığına dair eleştiri getirildi. Böyle bir durum var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"O gece şöyle, bilgiler çok hızlı aktı. Fakat bilgisayara girişte aksaklıklarımız, yavaşlamamız oldu. Sorun biraz oradan kaynaklandı. Yoksa bütün veriler geldi. Bu arada sadece bizim bine yakın itirazımız oldu. Sadece bizim değil AK Parti'nin itirazları oldu. Hatta bazı yerlerde AK Parti 8, 10, 11 kez sayıma yol açtı, sayılmasını istedi sandıkların. O nedenle bilgilerin akmasında, baştan tutanaklar geldi, onlar yüklenmede biraz zaman aldı."