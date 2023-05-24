Sırrı Süreyya Önder: İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

Yeşil Sol Partiden İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirterek "Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var; örneğin bağımsız yargı. Bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda." dedi.

YouTube'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, seçimin ikinci turunda da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye'de muhalefetin ilk defa bir araya geldiğini, bunu kıymetli bulduğunu ifade eden Önder, bu durumun, bugüne kadar kendilerine kör ve sağır olan birçok kesimle daha kolay ilişki kurabilecekleri bir zemin sunduğunu belirtti.

Millet İttifakı'nın içindeki belli unsurların söz ve davranışlarına takılmamak gerektiğini dile getiren Önder, "Biz demokrasi talep edenlerin, hak ve özgürlük talep edenlerin, eşit bir ortamda ülkede yaşamak isteyenlerin sayısını çoğaltacağız, onların nefes alacağı zeminleri genişleteceğiz. Sandıklara gitmemek, tabii ki bir seçenektir, bir tutumdur. Bizim kendi geleneğimizde de yapılmıştır bu ama şu anda bu, lüks sayılacak bir tutum olur." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir soru üzerine, "Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var; örneğin bağımsız yargı. Bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklare etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun öncelikleri konusunda bir öngörüsünün bulunmadığını belirten Önder, Kılıçdaroğlu'nun adalet bahsinden başlaması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Önder, parti olarak 3-4 puan geriye düşmelerinin, kilit aktör olma rolünü değiştirmediğini kaydetti.