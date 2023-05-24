Altın yatırımcısına uzman tavsiyesi! Seçim sonrasını işaret etti

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden sandık başına gidilecek. Piyasaların ikinci turun ardından nasıl şekilleneceği merak konusu olurken DİKO Başkanı Mehmet Yüksel'den belirsizlik açıklaması geldi. Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.

"ALTIN PİYASASI NORMALLEŞMEYE DOĞRU GİDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, "Türkiye'deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var. Son zamanlarda gündemdeki seçimden önceki belirsizliğin altın piyasasına çok etkisi oldu.

Dönem dönem aynı gün içerisinde bakıyorduk ki farklı yükseliş ve düşüşler gerçekleşti. Şu an itibariyle baktığımız zaman altın piyasası normalleşmeye doğru gidiyor. Yüzde 50'lik belirsizliğin oluşma nedeni hükümetin değişip değişmeyeceğine bağlıydı. Bu belirsizlikler piyasaya bayağı sıkıntı oluşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla piyasadaki belirsizlik yüzde 25'e indi" dedi.

"TAHMİNİMİZ SEÇİM SONRASI HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞI"

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasıyla birlikte altında da fiyat değişikliğinin olmayacağını belirten Yüksel, "Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir. Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"AŞIRI DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

Seçimden sonra güvenilir ortamın olup olmayacağı yönündeki belirsizliğin altını çok kötü etkileyebileceğine dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Altının gramını hesapladığımız zaman bin 500 TL'nin üzerinde olması gerekiyordu. Yani biraz geride kalmıştı. Vatandaşlarımıza boşuna demiyoruz uzun süre için kesinlikle altına yatırım yapılmalıdır. Gram altın bahsettiğimiz seviyelerde gidip gelir. Yani aşırı bir düşüş olmayacaktır. Ama bir ihtimalle hükümet değişikliğe giderse altın sıkıntılı yerlere gidebilir. Güvenilir ortamın oluşup oluşmayacağı yönündeki belirsizlik altını çok etkiler."