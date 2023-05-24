Ticarette dolar pususu: İlanları geri çekiyor, satışı durduruyorlar

Seçimden sonra dolar yükselecek söylemleri konut ve otomobil piyasasında satışları yavaşlattı. İnternetteki satılık konut ilanları mart ayına göre yüzde 25, ikinci el otomobil ilanları ise yüzde 30 gerileme gösterdi.

Dövizin 25-27 liraya yükseleceği söylentileri kamuoyunda dillendirilmeye başlandı. Bu da fiyatların artacağı beklentisi oluşturdu. Bu durum reel sektöre de yansıdı. Şirketler vadeli alacaklarını erken tahsil etmeye başladı. İkinci el otomobil işiyle uğraşan Yaşar Örnek "Zaten sıfır otomobile ulaşmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Şimdilerde piyasada döviz 30 lirayı bulacak diye bir söylem yayıldı. İnsanlar arabalarını satmaktan vazgeçti. İlanlardan kaldırdılar. İnsanlar seçim sonrası dövizin artması ile fiyatları yukarı çekip yeniden satışa çıkmayı planlıyor. Bu da otomobil almak isteyenleri zor duruma sokuyor.

KAAN ZENGİNLİ