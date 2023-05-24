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Kınık istifa etti ama koltukları bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını 'bedelsiz' sağlaması gerekirken, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkan ve tepkilere 96 gün direnip istifa eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, kuruma ait şirketlerdeki başkanlık görevlerini bırakmadığı belirlendi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 08:18, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 08:19
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Kınık istifa etti ama koltukları bırakmadı

12 Mayıs 2023'te istifasını veren Kerem Kınık, halen Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Kızılay İçecek, Kızılay Çadır gibi 11 şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'nda 14 ayrı şirket kaydı bulunuyor. Şirketlerin 11'i Kızılay bünyesindeki şirketler ve bunlar da şöyle:

Kızılay Yatırım Holding A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Kızılay Sağlık A.Ş.

Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret A.Ş.

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.

Kızılay Sistem Yapı A.Ş.

Kızılay Bakım A.Ş.

Kızılay Lojistik A.Ş.

Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.

Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret A.Ş.

SAĞLIK ŞİRKETİNE DEVAM

Kınık'ın ayrıca UG Medical Services Sağlık Hizmetleri Şirketi'nde ortaklığı bulunuyor. Firmanın iş alanı "Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri doğumevleri, diş ve protez tedavi merkezi kurmak, işletmek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbı yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetleri vermek ve organizasyonları sağlamak" olarak belirtiliyor.

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