Ücret tartışması kanlı bitti: Otomobille ezerek öldürdü

İddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. İle tartıştı.

Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı.

Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tural M. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi