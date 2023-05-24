Depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk Hollanda'da tek başına bulundu
Hollanda'nın güneyindeki Maastricht kentinde, depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yapayalnız halde bulundu.
Haber Giriş : 24 Mayıs 2023 08:24, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2023 08:25
Tek kelime Hollandaca bilmeyen çocuğun ülkeye nasıl geldiği araştırılıyor.
Maastricht polisinin Instagram hesabından "Büyük şehirde tek başına" başlığıyla yapılan açıklamada, 5 yaşındaki bir Türk çocuğunun şehir merkezinde yalnız başına dolaşırken bulunduğu belirtildi.
Türkçe konuşan ve hiç Hollandaca bilmeyen çocuğa, polis tarafından bir şekerci dükkanından şekerleme alındı ve daha sonra karakola götürüldü.